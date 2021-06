தேசிய செய்திகள்

விதிமுறைகளை மீறி அரசு இல்லத்தில் நீச்சல் குளம் கட்டிய ரோகிணி சிந்தூரி ஐ.ஏ.எஸ் + "||" + Rohini Sindhuri IAS broke rules to get pool made at official residence: Probe report

விதிமுறைகளை மீறி அரசு இல்லத்தில் நீச்சல் குளம் கட்டிய ரோகிணி சிந்தூரி ஐ.ஏ.எஸ்