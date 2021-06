தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் 6 டெல்டா பிளஸ் தொற்று- 56 ஆல்பா பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன + "||" + Madhya Pradesh: Of 1,219 samples, six found with Delta Plus variant, 56 with Alpha, 318 with Delta

மத்திய பிரதேசத்தில் 6 டெல்டா பிளஸ் தொற்று- 56 ஆல்பா பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன