தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதை ஏற்க நாங்கள் தயாராக இல்லை - பரூக் அப்துல்லா + "||" + We're not ready to accept it On Kashmir Article 370 aborgation Omar Abdullah

காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டதை ஏற்க நாங்கள் தயாராக இல்லை - பரூக் அப்துல்லா