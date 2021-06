தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு-காஷ்மீரில் அடிமட்ட ஜனநாயகத்தை வலிமைபடுத்துவதே நமது நோக்கம் - பிரதமர் மோடி + "||" + Our priority is to strengthen grassroots democracy in Kashmir Says PM Modi

ஜம்மு-காஷ்மீரில் அடிமட்ட ஜனநாயகத்தை வலிமைபடுத்துவதே நமது நோக்கம் - பிரதமர் மோடி