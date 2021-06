உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விபத்து: - 100க்கும் மேற்பட்டோர் பேர் பலி என தகவல் + "||" + U.S. Miami Building Collapse: Dozens Missing in Surfside, Florida; at Least One Killed

அமெரிக்காவில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் இடிந்து விபத்து: - 100க்கும் மேற்பட்டோர் பேர் பலி என தகவல்