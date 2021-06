தேசிய செய்திகள்

நாடகமாடி கவனத்தை திசை திருப்பி ‘நாட்டின் எதிர்காலத்துடன் மோடி விளையாடுகிறார்’ - ராகுல் காந்தி + "||" + 'Modi is playing with the future of the country' - Rahul Gandhi

நாடகமாடி கவனத்தை திசை திருப்பி ‘நாட்டின் எதிர்காலத்துடன் மோடி விளையாடுகிறார்’ - ராகுல் காந்தி