மாநில செய்திகள்

மருத்துவக் கல்வி; ஓ.பி.சி இட ஒதுக்கீட்டை வழங்க தாமதிக்கக் கூடாது - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Medical education OBC should not delay in providing reservation Dr. Ramdas insisted

மருத்துவக் கல்வி; ஓ.பி.சி இட ஒதுக்கீட்டை வழங்க தாமதிக்கக் கூடாது - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்