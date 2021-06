மாநில செய்திகள்

சசிகலாவுடன் தொலைபேசியில் பேச்சு; அதிமுகவில் இருந்து மேலும் 5 பேர் நீக்கம் + "||" + Phone conversation with Sasikala; 5 more fired from AIADMK

சசிகலாவுடன் தொலைபேசியில் பேச்சு; அதிமுகவில் இருந்து மேலும் 5 பேர் நீக்கம்