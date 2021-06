தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு; 80 வயது முதியவர் உயிரிழப்பு + "||" + Delta Plus Corona vulnerability in the Marathas; 80 year old man dies

மராட்டியத்தில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு; 80 வயது முதியவர் உயிரிழப்பு