தமிழகத்துக்கு 33.9 டிஎம்சி தண்ணீர் திறக்க கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நதி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவு + "||" + To TamilNadu Open 33 TMC water To the Government of Karnataka Order of the Cauvery River Water Management Authority

