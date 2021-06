தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சிகள் சிறுபான்மையினருக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார்கள் - உத்தரபிரதேச மந்திரி கருத்து + "||" + Samajwadi Party, Congress are allies of Islamic terrorists, Mehbooba must go to Pakistan, says UP minister

எதிர்க்கட்சிகள் சிறுபான்மையினருக்கு சாதகமாக செயல்படுகிறார்கள் - உத்தரபிரதேச மந்திரி கருத்து