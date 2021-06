தேசிய செய்திகள்

காங்கிரசைத் தவிர்த்து பா.ஜனதாவுக்கு எதிரான வலுவான கூட்டணியை அமைக்க முடியாது - சரத்பவார் + "||" + Congress will be needed for any alternative alliance to fight BJP, says NCP chief Sharad Pawar

காங்கிரசைத் தவிர்த்து பா.ஜனதாவுக்கு எதிரான வலுவான கூட்டணியை அமைக்க முடியாது - சரத்பவார்