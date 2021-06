உலக செய்திகள்

2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களும் கட்டாயம் முக கவசம் அணிய வேண்டும் - மேரி ஏஞ்சலா + "||" + Those who have been vaccinated with 2 doses Must wear mask

2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்களும் கட்டாயம் முக கவசம் அணிய வேண்டும் - மேரி ஏஞ்சலா