சமூக இடைவெளி விதிமுறையை மீறிய விவகாரம்: இங்கிலாந்து சுகாதாரத்துறை மந்திரி ராஜினாமா + "||" + British Health Minister Matt Hancock, who was caught breaking COVID-19 rules by kissing and embracing an aide in his office, has resigned: Reuters

