உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவுடனான உறவை மீட்டெடுக்க பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது - இம்ரான்கான் + "||" + Pakistan Wants Even-Handed Ties With The U.S., Imran Khan Says

அமெரிக்காவுடனான உறவை மீட்டெடுக்க பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது - இம்ரான்கான்