தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு- நார்வால் பகுதியில் 5 கிலோ வெடிமருந்துடன் பயங்கரவாதி கைது + "||" + One terrorist arrested from the Narwal area, 5 kg IED recovered; Investigation underway: Jammu and Kashmir Police

ஜம்மு- நார்வால் பகுதியில் 5 கிலோ வெடிமருந்துடன் பயங்கரவாதி கைது