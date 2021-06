தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு விமான நிலையத்தில் 5 நிமிட இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு குண்டுவெடிப்பு + "||" + Two low-intensity explosions were reported early Sunday morning in the technical area of Jammu Air Force Station

ஜம்மு விமான நிலையத்தில் 5 நிமிட இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு குண்டுவெடிப்பு