தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கும் நமது வீரர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் - மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரை + "||" + I had requested him to motivate the athletes going for Tokyo Olympics: PM Modi during MannKiBaat

ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்கும் நமது வீரர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் - மன் கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரை