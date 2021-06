மாநில செய்திகள்

"நீட் தேர்வில் விலக்கு பெறுவதே இலக்கு" - அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் + "||" + The goal is to get an exemption in the NEET exam" - Minister Ma. Subramanian

"நீட் தேர்வில் விலக்கு பெறுவதே இலக்கு" - அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன்