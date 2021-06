தேசிய செய்திகள்

பயத்திலிருந்து மக்கள் விடுபட வேண்டும்; தடுப்பூசியை தவிர்ப்பது ஆபாத்தானது - பிரதமர் மோடி + "||" + Avoiding (COVID19) vaccine can be very dangerous PM Modi during MannKiBaat

பயத்திலிருந்து மக்கள் விடுபட வேண்டும்; தடுப்பூசியை தவிர்ப்பது ஆபாத்தானது - பிரதமர் மோடி