தேசிய செய்திகள்

டெல்டா பிளஸ் கொரோனா தொற்று: தடுப்பூசி பலன் குறித்து 10 நாளில் அறிவிப்பு வெளியீடு - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல் + "||" + Delta Plus Corona Infection: 10 day Announcement on Vaccine Benefit - Federal Ministry of Health Information

டெல்டா பிளஸ் கொரோனா தொற்று: தடுப்பூசி பலன் குறித்து 10 நாளில் அறிவிப்பு வெளியீடு - மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல்