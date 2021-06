மாநில செய்திகள்

கொரோனாவிற்கு எதிராக 2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியிருந்தால் 90% பாதுகாப்பு - மருத்துவ வல்லுநர்கள் கருத்து + "||" + 90% protection if vaccinated against corona in 2 installments - Medical Experts Opinion

கொரோனாவிற்கு எதிராக 2 தவணை தடுப்பூசி செலுத்தியிருந்தால் 90% பாதுகாப்பு - மருத்துவ வல்லுநர்கள் கருத்து