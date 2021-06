மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வகை 2-ல் உள்ள 23 மாவட்டங்களில் துணிக்கடைகள், நகைக்கடைகளை நாளை திறக்க அனுமதி - தமிழக அரசு + "||" + Permission to open clothing and jewelery shops in 23 districts in Tamil Nadu tomorrow - Government of Tamil Nadu

