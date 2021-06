மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தமிழ்நாடே தயாராக உள்ளது, ஆனால் தடுப்பூசிதான் இல்லை: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + Tamil Nadu is ready to be vaccinated, but there is no vaccine: Minister Ma Subramanian

தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள தமிழ்நாடே தயாராக உள்ளது, ஆனால் தடுப்பூசிதான் இல்லை: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்