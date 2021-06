மாநில செய்திகள்

4 மாவட்டங்களில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் திறப்பு..! 23 மாவட்டங்களில் பஸ்கள் ஓடத் தொடங்கியது-மக்கள் மகிழ்ச்சி + "||" + Places of worship open in 4 districts in Tamil Nadu ..! Buses started running in 23 districts

4 மாவட்டங்களில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் திறப்பு..! 23 மாவட்டங்களில் பஸ்கள் ஓடத் தொடங்கியது-மக்கள் மகிழ்ச்சி