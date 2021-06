எப்படி இருந்த கிம் ஜாங் உன்... இப்படி ஆயிட்டாரே... வடகொரியா மக்கள் கவலை -வீடியோ

சியோல்

வடகொரியா அதிபர் கிம் ஜாங் உன். இவர் கடைசியாகப் பிப்ரவரி மாதம் பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அதன் பிறகு சில நாட்களாக அவர் எவ்வித நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்கவில்லை. அவர் எங்கு இருக்கிறார், எப்படி இருக்கிறார் என எந்தத் தகவலும் வெளியாகவில்லை.

அதன் பிறகு அதிபர் கிம் ஜாங் உன், கடந்த ஜூன் 6-ஆம் தேதி முதன்முறையாக பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார். அவரை கண்ட பொதுமக்கள், அரசு அதிகாரிகள் அனைவரும் ஆச்சரியமும் அதிர்ச்சியும் அடைந்தனர். ஏனென்றால் கிம் ஜாங் உன்எடை குறைந்து மிகவும்ம் ஒல்லியாக காணப்பட்டார். பழைய படங்களுடன் அவரது தற்போதைய படத்தை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது, அது தெளிவாகத் தெரிந்தது. அவரது உடல் எடை இழப்புக்கான காரணம் குறித்து அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை.

கிம் - சுமார் 170 சென்டிமீட்டர் (5 அடி, 8 அங்குலங்கள்) உயரமும், முன்பு 140 கிலோக(308 பவுண்டுகள்) எடையும் கொண்டிருந்தார். சுமார் 10 முதல் 20 கிலோ (22-44 பவுண்டுகள்) இழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் கிம் ஜாங் உன்னின் எடை இழப்பு விவகாரம் வடகொரியா நாட்டு மக்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. அதிபரின் எடை இழப்பு குறித்து வட கொரியாவில் உள்ள அனைவருமே மனமுடைந்து போயுள்ளதாகவும், தங்களுக்கு இது கண்ணீர் வரவழைப்பதாகவும் பியோங்யாங் நகரவாசி ஒருவர் ஊடகத்தில் பேட்டியளித்துள்ளார்.

சியோலின் கொரியா இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் நேஷனல் யூனிஃபிகேஷனின் மூத்த ஆய்வாளர் ஹாங் மின் கிம்மின் வெளிப்படையான எடை இழப்பு, நோயின் அறிகுறி இல்லை அவரது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சியாகும்.அவர் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை சந்தித்திருந்தால், தொழிலாளர் கட்சியின் மத்திய குழுவின் முழுமையான கூட்டத்தை கூட்ட அவர் பொது வெளியில் வெளியே வந்திருக்க மாட்டார். இந்த வாரம் ஒரு முக்கிய அரசியல் மாநாடு இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள்வரை நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என கூறினார்.

அதிகப்படியான குடிப்பழக்கம் மற்றும் புகைப்பழக்கத்திற்கு பெயர் பெற்ற கிம், இதய பிரச்சினைகள் கொண்ட ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். அவருக்கு முன் வட கொரியாவை ஆண்ட அவரது தந்தை மற்றும் தாத்தா இருவரும் இருதய பிரச்சினைகளால் இறந்தனர். அவரது எடை இருதய நோய்களுக்கான சாத்தியத்தை அதிகரிக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

