தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை 40,845 பேர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் பாதிப்பு - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + So far 40,845 people in the country have been affected by black fungus - Federal Health Department

நாட்டில் இதுவரை 40,845 பேர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் பாதிப்பு - மத்திய சுகாதாரத்துறை