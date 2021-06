மாநில செய்திகள்

மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து தேமுதிக சார்பில் வரும் 5-ம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - விஜயகாந்த் அறிவிப்பு + "||" + Condemning the central and state governments Demonstration on behalf of DMDK on the 5th - Vijayakanth announcement

மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து தேமுதிக சார்பில் வரும் 5-ம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் - விஜயகாந்த் அறிவிப்பு