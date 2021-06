மாநில செய்திகள்

சத்துணவுத் திட்டத்தில் வாழைப்பழம் வழங்கப்படுவது குறித்து முதல்-அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் - அமைச்சர் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + Regarding the provision of bananas in the nutrition program Will be brought to the attention of the First-Minister Minister Mahesh poyya mozhi

