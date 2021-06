மாநில செய்திகள்

மதுரை விமான நிலையத்துக்கு 600 ஏக்கர் நிலம் கையக பணி 2 வாரத்தில் முடிவுறும் - அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + Acquisition of 600 acres of land for Madurai Airport will be completed in 2 weeks - Minister Palanivel Thiagarajan

மதுரை விமான நிலையத்துக்கு 600 ஏக்கர் நிலம் கையக பணி 2 வாரத்தில் முடிவுறும் - அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்