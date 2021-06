கொரோனா தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகளுக்கு டென்னிஸ் ரசிகர்கள் பாராட்டு

லண்டன்,

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டிகள் இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடப்பு சாம்பியன் நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் ஆன்டி மூரே இடையாயான போட்டி நேற்று நடைபெற்றது.

இங்கிலாந்தில் கொரோனா வைரஸ் கட்டுக்குள் வந்துள்ளதால் இந்த போட்டியில் ரசிகர்கள் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டனர். தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டதால் ரசிகர்கள் முகக்கவசம் இன்றி வழக்கமான உற்சாகத்துடன் போட்டியை கண்டுகழித்தனர்.

அந்த போட்டியை காண ஆக்ஸ்போர்டு-அஸ்ட்ரா ஜெனகா கொரோனா தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானி சாரா கில்பர்ட் வருகை தந்தார். அஸ்ட்ரா ஜெனகா தடுப்பூசியை உருவாக்கியவர் இவர் ஆவார்.

அவருடன் கொரோனா தடுப்பூசி தயாரிப்பில் முக்கிய பங்காற்றிய விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவப்பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.

கொரோனா தடுப்பூசியை உருவாக்கிய விஞ்ஞானி சாரா கில்பர்ட் மற்றும் அவரது குழுவினர் விம்பிள்டன் போட்டியை காணவந்துள்ளார் என போட்டி வர்ணனையாளர்கள் ஒலிப்பெருக்கி மூலம் தெரிவித்தனர்.

இதனை தொடர்ந்து டென்னிஸ் மைதானத்தில் அமர்ந்திருந்த ரசிகர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று விஞ்ஞானி சாரா கில்பர்ட் மற்றும் அவரது குழுவினருக்கு கைத்தட்டி பாராட்டு மற்றும் நன்றி தெரிவித்தனர். இந்த நிகழ்வு மிகவும் நெகிழ்ச்சி மிகுந்த தருணமாக அமைந்தது.

An opening day on Centre Court with a difference...



A special moment as we say thank you to those who have played such an important role in the response to COVID-19#Wimbledonpic.twitter.com/16dW1kQ2nr