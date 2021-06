மாநில செய்திகள்

சிறுபான்மையினர் ஆணைய தலைவராக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பீட்டர் அல்போன்ஸ் நியமனம் + "||" + Former MLA peter alphonse has been appointed chairman of the Tamilnadu Minorities Commission

சிறுபான்மையினர் ஆணைய தலைவராக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ பீட்டர் அல்போன்ஸ் நியமனம்