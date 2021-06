உலக செய்திகள்

பெண்கள் பல கணவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கும் தென்னாப்பிரிக்க சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு + "||" + Right to equality: South Africa debates should women have multiple husbands

பெண்கள் பல கணவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கும் தென்னாப்பிரிக்க சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு