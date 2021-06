மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்த வழக்கறிஞர் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.50 லட்சம் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + To the family of the lawyer who was killed by Corona Rs 50 lakh should be provided as financial assistance Edappadi Palanisamy

