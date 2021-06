தேசிய செய்திகள்

டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய மத்திய கல்வி மந்திரி + "||" + The Union Education Minister returned home after treatment at the Delhi Aiims Hospital

டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பிய மத்திய கல்வி மந்திரி