கிரிக்கெட்

"20 ஓவர் உலக கோப்பை: அக்டோபர் 17ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்" - ஐசிசி அறிவிப்பு + "||" + The venue for ICC Men’s T20 World Cup 2021 has been shifted to the UAE and Oman, with the tournament set to run from 17ht October to 14th November.

