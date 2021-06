தேசிய செய்திகள்

டெல்லி காவல் ஆணையராக பாலாஜி ஸ்ரீவஸ்தவா நியமனம் - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு + "||" + Balaji Srivastav will hold the additional charge of Commissioner of Police, Delhi: Ministry of Home Affairs

