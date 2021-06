தேசிய செய்திகள்

ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தடுப்பூசியை இந்தியாவில் அனுமதிப்பது தொடர்பாக மத்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை + "||" + Johnson & Johnson talks with federal government over allowing vaccine in India

