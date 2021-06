தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனாவால் 51 பேர் பாதிப்பு + "||" + 51 people affected by Delta Plus Corona in India

இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனாவால் 51 பேர் பாதிப்பு