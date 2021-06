மாநில செய்திகள்

தற்போது அரசியலில் பக்குவமாக செயல்பட்டு வருகிறேன்- முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + I am currently mature in politics- Former Minister Rajendra Balaji

தற்போது அரசியலில் பக்குவமாக செயல்பட்டு வருகிறேன்- முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி