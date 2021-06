மாநில செய்திகள்

கட்சி தேர்தலை நடத்த 6 மாதம் அவகாசம் கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அ.தி.மு.க. கடிதம்..? + "||" + party has asked for 6 months to hold elections AIADMK to the Election Commission. Letter ..?

கட்சி தேர்தலை நடத்த 6 மாதம் அவகாசம் கேட்டு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அ.தி.மு.க. கடிதம்..?