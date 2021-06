தேசிய செய்திகள்

அரியானாவில் முதல் 'டெல்டா பிளஸ்' கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Haryana reports first case of Delta Plus pariant of COVID-19

