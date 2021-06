இந்திய பொருளாதார அமைப்பில் ஜிஎஸ்டி ஒரு மைல்கல் - பிரதமர் மோடி டுவீட்

புதுடெல்லி,

நாடு முழுவதும் ஒரே வரி விதிப்பு முறையை அமல்படுத்தும் நோக்கத்தில் 2017ஆம் ஆண்டின் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி புதிய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) அமல்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில் ஜிஎஸ்டி அறிமுகமாகி 4 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி பிரதமர் மோடி டுவிட்டர் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:-

இந்திய பொருளாதார அமைப்பில் ஜிஎஸ்டி ஒரு மைல்கல். ஜிஎஸ்டி வெளிப்படைத்தன்மையை கணிசமாக அதிகரிக்கும்; அதே வேளையில் சாதாரண மனிதர்கள் மீதான வரி சுமையை குறைத்துள்ளது என பதிவிட்டுள்ளார்.

GST has been a milestone in the economic landscape of India. It has decreased the number of taxes, compliance burden & overall tax burden on common man while significantly increasing transparency, compliance and overall collection. #4YearsofGST