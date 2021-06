மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் நாளை முதல் கைரேகை பதிவு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Fingerprint registration in ration shops from tomorrow - Government of Tamil Nadu announcement

ரேஷன் கடைகளில் நாளை முதல் கைரேகை பதிவு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு