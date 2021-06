தேசிய செய்திகள்

கிராமங்களில் மின் பாதைகள்: ரூ.19,041 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் + "||" + Viability gap funding support of up to Rs 19,041 crores has been approved Govt of India

