தேசிய செய்திகள்

நாகலாந்தில் ஆயுதப்படைச் சட்டம்: மேலும் 6 மாதங்கள் நீட்டித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு + "||" + The Ministry of Home Affairs extends Armed Forces (Special Powers) Act in Nagaland for another 6 months- till December 31, 2021

நாகலாந்தில் ஆயுதப்படைச் சட்டம்: மேலும் 6 மாதங்கள் நீட்டித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு