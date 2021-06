தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் பிரியங்கா காந்தியுடன் நவ்ஜோத் சிங் சித்து சந்திப்பு + "||" + Punjab Congress leader Navjot Singh Sidhu met party leader Priyanka Gandhi Vadra at her residence in Delhi today

