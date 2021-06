தேசிய செய்திகள்

ஸ்புட்னிக் கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டார் தேஜஸ்வி யாதவ் + "||" + Tejashwi Yadav says that they have taken the Sputnik V vaccine

ஸ்புட்னிக் கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டார் தேஜஸ்வி யாதவ்