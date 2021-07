மாநில செய்திகள்

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.825-ல் இருந்து ரூ.850ஆக விலை உயர்வு + "||" + The price of a cooking gas cylinder has been increased from Rs 825 to Rs 850

சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை ரூ.825-ல் இருந்து ரூ.850ஆக விலை உயர்வு