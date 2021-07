தேசிய செய்திகள்

3 வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற முடியாது; மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டம் + "||" + Govt ready to discuss but Union Minister Narendra Tomar on farm laws

3 வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற முடியாது; மத்திய அரசு மீண்டும் திட்டவட்டம்